Gennaro Milone sarà mossiere alla Provaccia

Sarà Gennaro Milone a dare la mossa al Memorial Favari-La Provaccia. L’annuncio segna una svolta nel mondo paliesco legnanese. Sessantadue anni, Capitano non reggente della Contrada San Martino – con cui ha conquistato il Palio nel 1992 – Milone vanta un’esperienza consolidata sui verrocchi di numerosi Palii italiani, compresa la Sardegna. Tuttavia, per tre eccezioni – Asti, Siena e Legnano – non ha mai potuto ricoprire il ruolo di mossiere al Palio, proprio a causa della sua carica di Capitano non reggente. Ciò non gli ha impedito di essere una figura di riferimento nelle corse di addestramento. Proprio questi fattori hanno spinto il Collegio dei Capitani a sceglierlo, con una decisione che premia "dedizione, passione paliesca e imparzialità". Ch.So.