Gallarate, ottantenne investita mentre attraversa la strada

Una donna è stata investita ieri mattina poco prima delle 10 a Gallarate. È successo in pieno centro, in via Borghi 14 all’altezza di un attraversamento pedonale. I soccorsi sono usciti in codice rosso, quello di maggior gravità, con automedica e ambulanza inviati sul posto. La donna è stata trasportata in ospedale a Legnano, dove è stata ricoverata in codice giallo.

Da ricostruire l’esatta dinamica che ha portato all’investimento dell’anziana di 86 anni. La strada è stata bloccata per il tempo necessario ad eseguire i rilievi, con i conseguenti disagi per il traffico in uno snodo strategico della viabilità cittadina: si sono formate code in particolare nella zona della stazione. E gli incidenti a Gallarate sono in aumento, come emerge dai dati dell’attività della Polizia locale nel 2023. Lo scorso anno in città gli agenti hanno rilevato 527 sinistri, in crescita rispetto ai 515 dell’anno precedente. 222 gli incidenti con feriti, due i mortali. L.C.