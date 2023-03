Furto di rame sventato lungo i binari

Furto di rame sventato nella tarda serata di domenica: i ladri erano pronti a colpire lungo la linea di FerrovieNord a Varese, a poca distanza dalla stazione. A destare i sospetti movimenti e luci notati dal capostazione e segnalati al personale della sicurezza che ha dato l’allarme. Malviventi dunque in fuga dopo aver abbandonato sui binari il veicolo, un mezzo della manutenzione delle Ferrovie, rubato proprio per il colpo, sul quale avrebbero dovuto caricare il bottino.

Indagini sono state subito avviate dagli agenti della Polizia ferroviaria che hanno raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica e individuare i malviventi. I ladri pensavano evidentemente di mettere a segno il colpo approfittando dell’assenza di convogli sulla linea per lo sciopero. La circolazione ferroviaria non ha subito disagi, spostato l’autocarro abbandonato, i binari nella notte erano già percorribili senza problemi. Purtroppo continuano i furti di "oro rosso", fenomeno che preoccupa anche il Varesotto, con razzie frequenti nei cimiteri, mentre il metallo rubato alimenta il mercato illegale, al quale i clienti non mancano.R.F.