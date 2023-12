Furti nelle chiese. Caccia al ladro

Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al ladro che l’altro giorno ha messo a segno, a poca distanza l’uno dell’altro, due furti ai danni della sacrestia della chiesa della Sacra Famiglia al quartiere Prealpi, nell’omonima piazza, e nella cappella dell’ospedale di piazzale Borella. Nel caso della chiesa del Prealpi, il ladro ha agito immortalato dalle telecamere. Nei video forniti alle forze dell’ordine, lo si vede scassinare la porta di ingresso, rompendo il vetro, mettere a soqquadro la sacrestia e poi allontanarsi, peraltro non avendo trovato nulla di valore da rubare.

Questo primo blitz è avvenuto nel pomeriggio, mentre nella notte è arrivato il secondo furto in sacrestia, quello ai danni della cappella dell’ospedale. Anche qui tanti danni, disordine, una sensazione di violazione e mancanza di rispetto degli spazi, così importanti per il personale e pazienti, con il ladro che è scappato ancora una volta a mani vuote. Per entrambi gli episodi sono state informate le forze dell’ordine.

Qualche mese fa un ladro aveva preso di mira tutte le parrocchie e gli oratori cittadini mettendo a segno una serie di furti con un bottino di pochi euro e poche caramelle ma con una scia importante di danni e costi per la comunità pastorale.

Sara Giudici