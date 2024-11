Forte e tenace. Rebecca spegne 102 candeline

Rebecca Repossini ha soffiato su 102 candeline. Un nuovo traguardo raggiunto dalla residente della Fondazione Mantovani di San Vittore Olona, classe 1922. Originaria di Parabiago, Rebecca Repossini ha trascorso l’infanzia tra Vaprio d’Adda, dove si era trasferita per un certo periodo la sua famiglia, e le rive dell’Olona. Il papà ha lavorato tutta la vita alla Tessitura Visconti – realtà storica della zona – Quindi gli anni della biglietteria nella piazza di San Vittore. Rebecca Repossini si è sposata giovanissima, a soli diciott’anni, con il suo Mario, con il quale condividerà l’intera vita. Non avendo figli, Mari e Rebecca si dedicano ai rapporti familiari, in primis a quello con la sorella della moglie, Annunciata.

Un legame fortissimo, come quello con l’anziana madre di cui si occuperà a lungo, al pari di quello con gli amati nipoti e pronipoti. Da sempre impegnata nel sociale e in particolare nella parrocchia e nella San Vincenzo, dal 2019 è tornata nell’Alto Milanese ed è entrata nella Casa Famiglia di San Vittore Olona. Nonostante l’età, Rebecca Repossini ancora oggi è una donna tenace e dal carattere forte, un esempio per tutti. Nel giorno del suo compleanno, oltre a essere circondata dall’affetto dei suoi cari, è stata festeggiata dagli ospiti e dagli operatori.

In Lombardia il numero di centenari è in continua crescita, con una concentrazione particolarmente significativa nella città di Milano. Attualmente nella sola Milano si contano 731 residenti di età compresa tra i 100 e i 115 anni, con un’alta prevalenza femminile: l’86% dei centenari sono donne. La Regione registra un trend simile a quello nazionale, dove la popolazione di centenari è arrivata a sfiorare i 22mila.

