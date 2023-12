Fondo di solidarietà alimentare. Un nuovo bando del Comune

Una malattia, la perdita del lavoro, un divorzio burrascoso, una subentrata invalidità. Sono alcuni dei motivi che possono ridurci in povertà. Chiedere aiuto è difficile. Il Comune ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione del fondo di solidarietà alimentare per le famiglie in situazione di bisogno, erogato tramite voucher spesa. Ne potranno beneficiare i castellanzesi che abbiano tre requisiti: un Isee ordinario eo corrente con valore uguale o inferiore a 10.000 euro, un Isee con un importo pari o inferiore a 5.000 euro alla voce "patrimonio mobiliare del nucleo"; un conto corrente (o altro strumento finanziario) con una giacenza pari o inferiore a 5.000 euro; non devono percepire il reddito di cittadinanza. S.V.