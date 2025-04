Fondazione Palio di Legnano, Mariapia Garavaglia lascia la presidenza: chi sarà il successore?

Legnano (Milano) – Mariapia Garavaglia ha presentato le dimissioni dalla carica di Presidente della Fondazione Palio per “impegni di volontariato e di famiglia”: la decisione è stata ufficializzata solo pochi giorni fa, il 28 marzo, con una lettera al sindaco Lorenzo Radice, che questa mattina ha poi reso noto quanto accaduto. La comunicazione segue di qualche giorno l’approvazione da parte del CdA della Fondazione del Bilancio consuntivo 2024, un voto che ha certificato i buoni risultati del lavoro svolto in questi anni.

La comunicazione

Garavaglia, nella sua lettera di dimissioni, sottolinea di lasciare l’incarico con la consapevolezza di “aver contribuito con passione alla valorizzazione del Palio, certa che Legnano potrà ormai contare con orgoglio sul miglioramento continuo, organizzativo e finanziario, della sua amata storica celebrazione”. L’ex presidente ha espresso sincera gratitudine verso l'Amministrazione comunale per la fiducia dimostrata e verso i consiglieri della Fondazione per la loro professionalità e generosità. Ha infine rivolto un saluto al collegio dei Capitani e delle Contrade, alle Castellane e a tutti i volontari delle Contrade, ricordando il valore di una tradizione che si rinnova continuamente. Garavaglia, infine, ha assicurato anche il proprio affetto e sostegno al futuro operato della Fondazione Palio, rivolgendo i suoi migliori auguri al Consiglio di amministrazione e rinnovando il ringraziamento per l'opportunità avuta.

Il messaggio del sindaco

“Voglio esprimere un grazie sincero a Mariapia Garavaglia per aver presieduto la Fondazione Palio in questi oltre tre anni con lo stile che le è proprio, caratterizzato da grande sostanza e discrezione – ha commentato il sindaco, Lorenzo Radice -. Mariapia ha accompagnato una fase delicatissima della Fondazione come è quella di start up e lo ha fatto, con tutti i membri del CdA, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti: un bilancio solido, l’aumento significativo degli sponsor, la possibilità di realizzare gli indispensabili investimenti per l’edizione alle porte e lo sviluppo di una vocazione culturale, come dimostrano le iniziative realizzate durante l’anno del Centenario di Legnano Città, il consolidarsi di un festival di livello nazionale come “La Storia fra le righe” e la recente creazione di un Gruppo Cultura. La sua uscita, che abbiamo concordato e condiviso nel tempo e nei modi, avviene nel momento in cui il lavoro di impostazione e preparazione del Palio 2025 è concluso e a un anno circa dalla fine del mandato del CdA. Ci muoveremo a questo punto con l’intento di dare la maggior continuità possibile al Cda stesso affinché possa lavorare per il nostro Palio fino alla sua scadenza nel 2026”.

Il successore

A breve l’amministrazione comunale provvederà a emettere il bando per le candidature alla presidenza della Fondazione. “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento alla Presidente Mariapia Garavaglia – ha aggiunto poi Luca Roveda, Vicepresidente della Fondazione Palio - per l'impegno, la passione e l'entusiasmo con cui ha guidato la Fondazione Palio in questi anni. La sua straordinaria capacità di valorizzare i Valori del Palio, unita a una sensibilità unica verso il territorio e le sue contrade, è stata fondamentale per il rilancio della nostra amata manifestazione. Mariapia ha saputo affrontare ogni sfida con equilibrio e determinazione, lasciando un'eredità preziosa che ci impegniamo fin d'ora a raccogliere e custodire. Il suo esempio rappresenterà sempre un modello per tutti noi che continueremo, con rinnovata energia, a lavorare per rafforzare il Palio e renderlo sempre più vicino alla comunità e capace di attrarre nuove generazioni. A nome personale e dell'intero Consiglio di Amministrazione, le auguro ogni soddisfazione nei suoi futuri impegni e sono certo che il suo contributo continuerà a essere prezioso per la città di Legnano e per tutte le realtà associative e volontaristiche a cui generosamente dedica il suo tempo”.

Stessa scelta

Contestualmente alle dimissioni di Mariapia Garavaglia, in giornata sono arrivate anche quelle della consigliera Stefania Bariatti: «Sono stati tre anni interessantissimi - queste le parole che hanno accompagnato la sua lettera di dimissioni dalla carica di consigliere -, nei quali abbiamo lavorato bene insieme e abbiamo costruito la struttura portante della Fondazione, nell’interesse della città, superando ostacoli e difficoltà. Ho incontrato persone appassionate, di grande valore e competenza, che hanno reso possibile con il loro impegno pieno e costante continuare una tradizione importantissima culturale e non solo”.