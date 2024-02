Legnano, Fondazione Palio nel segno della continuità: riconfermato il Cda guidato da Mariapia Garavaglia

Legnano (Milano), 20 febbraio 2024 - Il comitato di Indirizzo di Fondazione Palio di Legnano si è riunito con all’ordine del giorno tre punti di grande rilievo, ossia l’approvazione del bilancio consuntivo, del budget 2024 ed il rinnovo del consiglio di amministrazione.

Il comitato ha approvato il bilancio consuntivo dell’edizione 2023 e licenziato il budget 2024.

Il nuovo bilancio prevede una notevole espansione, anche legata alle attività del centenario della città di Legnano. Gli incrementi saranno sostenuti da una significativa crescita della raccolta delle sponsorizzazioni grazie a nuovi prestigiosi partner che saranno ufficializzati a breve.

Il segretario Livio Frigoli ricorda che “Il lavoro per dare attuazione alle previsioni approvate ieri è in pieno corso e permetterà, entro la fine del mese di marzo, di convocare una nuova seduta del comitato di indirizzo per un aggiornamento del budget e una determinazione del programma finale delle iniziative 2024.”

Nel corso della seduta, i membri del comitato hanno provveduto anche alla riconferma del consiglio di amministrazione in carica guidato da Mariapia Garavaglia. Al suo fianco -per il prossimo biennio- il vicepresidente Luca Roveda ed i consiglieri, Stefania Bariatti, Alberto Romanò e Massimiliano Roveda.

Il sindaco Lorenzo Radice: "Siamo favorevoli a una logica di continuità per il CdA della Fondazione Palio; da qui la conferma delle nomine per proseguire nel lavoro di rafforzamento e strutturazione fatto in questi due anni. La Fondazione si trova ancora in una fase che possiamo definire di “start up”, quindi è importante che i soci convergano nel proseguire con gli organi di governo della stessa per non interrompere la spinta propulsiva in un percorso che sta dando i suoi frutti”.

Spiega la riconfermata presidente Mariapia Garavaglia: “Il rinnovo del CdA vuole dare continuità all’impegno volto a consolidare la nuova filiera della celebrazione del Carroccio e degli eventi collaterali. La stessa squadra, con l’inserimento di un segretario competente ed appassionato, potrà completare il disegno della Fondazione come è stata voluta dai soci fondatori”