Festa di benvenuto al nuovo parroco don Federico Papini

L’ingresso ufficiale di don Federico Papini come parroco della comunità pastorale di Magenta è stato un momento importante per la città intera. Don Federico, insieme al vescovo ausiliare e vicario episcopale monsignor Luca Raimondi, ha avviato le celebrazioni nel santuario dell’Assunta per la preghiera di affidamento alla Madonna. È partita poi la processione accompagnata dalle bande cittadine con sosta davanti al palazzo municipale, dove ad accoglierlo c’erano il sindaco Luca del Gobbo e il sindaco di Fagnano Olona, comune di provenienza di don Federico. "Diamo il benvenuto a don Federico – ha detto il sindaco –. Buon cammino, un cammino che vogliamo fare insieme per costruire una Magenta che, sempre di più, sia una città aperta e accogliente per ogni uomo che voglia avere la possibilità di svilupparsi". Il sindaco ha donato al neo parroco una targa con il simbolo di Magenta, la basilica di San Martino, voluta da don Cesare Tragella e consacrata nel 1903. La processione è proseguita fino alla basilica dove è stato proclamato l’annuncio ufficiale. È iniziata così la Perdonanza di San Martino. Le celebrazioni sono proseguite ieri con il concerto e l’assegnazione del San Martino d’Oro. G.M.