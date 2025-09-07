Tutti in piazza. C’è il mercato dell’artigianato

Fino ad oggi piazza Catello ospiterà “Artigiani al Castello e fiori d’autunno”, rassegna di artigianato artistico di qualità e florovivaismo e prodotti naturali. Organizzata dall’Associazione Iperbole e dall’organizzazione Eventi Doc di Myriam Vallegra, adulti e bambini potranno visitare il mercatino, assistere a dimostrazioni dal vivo e animazioni, partecipare a laboratori didattici e assaggiare golosità nell’area gusto. I più piccoli potranno divertirsi, infine, con giochi a loro dedicati.

Oggi sarà anche l’ultimo giorno in cui si potrà partecipare all’annuale “Festa dell’Uva”, ospitata nella sede del Gruppo La Cappelletta di Abbiategrasso, in Via Stignani 21. Organizzata dall’abbiatense Gruppo La Cappelletta, in collaborazione con l’associazione Anffas Onlus di Abbiategrasso e l’associazione di promozione sociale Amici del Melograno, la giornata inizierà alle 12.30, con un pranzo preparato dal Gruppo La Cappelletta per i sostenitori e le famiglie di Associazione abbiatense Anffas Onlus. Al pranzo, seguirà, uno spettacolo di animazione per ragazzi di dottori clown. Alle 19, il Gruppo La Cappelletta preparerà la cena mentre, alle 21, si svolgerà la serata danzante con la musica dell’orchestra Romeo e i Cooperfisa.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla ristrutturazione del Centro il Melograno Onlus. Per informazioni, consultare le pagine Facebook e Instagram di Anffas Onlus di Abbiategrasso. Fondazione "Il Melograno" Onlus.

Francesca Pannone