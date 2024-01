Parabiago, 103 anni fa nasceva Felice Musazzi, fondatore dei legnanesi

Parabiago (Milano), 9 gennaio 2024 – Ben 103 anni fa nasceva a Parabiago Felice Musazzi, fondatore dei Legnanesi e maschera della Teresa. Musazzi nacque il 10 gennaio 1921 nella frazione di San Lorenzo.

Da sempre manifestò una spiccata tendenza alla recitazione tanto che, finita la guerra e dopo gli anni di prigionia in Russia, fonda, assieme a Tony Barlocco e Renato Lombardi, la compagnia teatrale dialettale “I Legnanesi”, una realtà di cultura e spettacolo che oggi ha raggiunto successi di popolarità notevoli.

Già nel 2021 l’Amministrazione comunale della Città di Parabiago ricordava, con la collaborazione della famiglia e degli eredi, i 100 anni dalla nascita di Felice Musazzi intitolando la scuola primaria di San Lorenzo e apponendo una targa in suo ricordo nell’immobile che oggi sorge al posto dell’abitazione in cui è nato.

Inoltre, una mostra presso Villa Corvini ne ha esaltato la storia, il teatro, l’uomo e il personaggio. Domani decorrono 103 anni dalla nascita di Felice Musazzi e il sindaco Raffaele Cucchi lo ricorda come esempio di uomo che ha permesso si trasmettesse, attraverso il teatro, la tradizione e la cultura dei cortili, della quotidianità di allora e del dialetto milanese.

Il ricordo

“Ricordare il fondatore e l’ideatore della compagnia dei Legnanesi, ci aiuta a ricordare non solo le sue origini parabiaghesi, ma soprattutto le nostre origini milanesi. La lungimiranza nell’utilizzare l’ironia e la simpatia per raccontare aneddoti e vite che ricordano i nostri nonni (bisnonni per le nuove generazioni), è stata vincente se ancora oggi la compagnia dei Legnanesi registra molti sold out nei suoi spettacoli”.