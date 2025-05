Francesco Facchinetti compie 45 anni e celebra la musica: “Il mio più grande regalo di compleanno, grazie per esserci sempre”

Milano, 2 maggio 2025 – Dopo il compleanno di papà Roby Facchinetti, celebrato il primo maggio, oggi a festeggiare è suo figlio Francesco.

Il cantautore e conduttore tv, nato a Milano ma residnete nel Comasco, compie 45 anni e probabilmente trascorrerà la sua giornata insieme alla moglie Wilma Helena Faissol, sposata nel 2014, e ai loro due figli, Leone e Lavinia (una terza, Mia, è nata in precedenza dalla relazione con Alessia Marcuzzi).

Poco dopo la mezzanotte di ieri, ormai 2 maggio, Francesco ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove ha scelto di celebrare non se stesso, bensì la musica, definendola il suo più grande regalo di compleanno. In sottofondo il brano ‘Dormi dormi’ di Vasco Rossi.

La storia Instagram di Francesco Facchinetti nel giorno dle suo compleanno

“La musica è la mia migliore amica”, ha scritto il cantante sui social e ha raccontato: “Ci sono nato con questa roba qua: il mio primo tour l’ho fatto a due mesi di vita. Ho visto più concerti che partite dell’Inter e ho passato più ore in uno studio di registrazione che sui libri di scuola”. Poi ancora: “La musica non mi ha mai tradito, e quando la nostalgia bussa alla porta, lei c’è sempre”.

Come in queste ore: “Stanotte non dormirò e ascolterò Vasco, perché alla fine Vasco è Vasco. Quando non riesco a dormire, la musica mi fa compagnia”. Ma suscita anche le sensazioni più diverse: “Mi fa ridere, mi fa piangere, mi ricorda che domani è un altro giorno, e che là fuori può succedere di tutto….cose incredibili e momenti di buio totale”. Poi, una certezza: “Lei, la musica, sarà sempre con me”. E infine un ringraziamento: “A te musica, che sei il mio più grande regalo di compleanno: grazie per esserci sempre”.