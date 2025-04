Giulia Salemi, festa di compleanno a Milano: gli auguri di Pierpaolo Pretelli, gli amici più cari e la torta

Milano, 1 aprile 2025 – Compleanno milanese per Giulia Salemi. L’influencer e presentatrice tv compie 32 anni oggi, martedì 1 aprile, e ha festeggiato subito dopo la mezzanotte insieme al compagno Pierpaolo Pretelli e ad alcuni dei suoi più cari amici in un noto locale del capoluogo lombardo.

Alcuni momenti della serata sono stati immortalati e Giulia ha deciso di pubblicare qualche scatto sul proprio profilo Instagram. La si vede sempre sorridente e con un look impeccabile: tubino nero con bretelline e scollatura, capelli sciolti sulle spalle.

In una fotografia appaiono anche bellissimi mazzi di fiori e la torta, che è stata realizzata con con la scritta ironica ‘Dal 1993: #grazieame’. A portare il dolce alla festeggiata, con la stanza illuminata solo dalla luce di una candelina, è stato il fidanzato. E nel video postato sui social ha aggiunto una breve ma dolcissima dedica: “Auguri amore mio. Che tu possa realizzare i sogni più grandi”.

Giulia Salemi compie 32 anni, la dedica del compagno Pierpaolo Pretelli (Frame video Instagram)

Giulia ha subito ringraziato Pierpaolo con un bacio e, rivolgendosi ai suoi ospiti, ha detto: “Grazie perché per me siete persone speciali e, a 32 anni, ho capito che è più importante la qualità rispetto alla quantità”. E su Instagram, accanto a una fotografia che immortala tutto il gruppo, ha scritto: “Famiglia, persone che davvero mi conoscono e fanno parte del mio quotidiano”.

La storia d’amore tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di Kian, il loro primo figlio (Pierpaolo è già papà di un bambino, Leonardo, nato nel 2017 dalla relazione con la modella e attrice Ariadna Romero, ndr), venuto al mondo lo scorso 10 gennaio. La coppia ha scelto di vivere a Milano. Con un reel pubblicato lo scorso dicembre l'influencer aveva mostrato il nuovo volto della casa: un grande appartamento in centro arredato con gusto e con dettagli, che raccontano molto della sua personalità.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli con il piccolo Kian (Instagram)

Per Giulia è un momento molto positivo: oltre alla vita privata, anche quella lavorativa le sta regalando soddisfazioni. L’influencer ha appena dato il via alla seconda stagione del suo podcast ‘Non lo faccio per moda’, in cui condivide con gli ospiti uno spazio aperto al dialogo senza filtri che possa essere un spunto di ispirazione e riflessione.