Enzo Miccio e il party a Milano per i 54 anni: balli scatenati, invitati vip e una cascata fiori

Milano - Party di compleanno milanese per Enzo Miccio, celebre wedding planner e volto tv, che ha da poco compiuto 54 anni. Nato a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) il 5 maggio 1971, Miccio si è trasferito giovanissimo a Milano, dove ha frequentato lo Ied (Istituto Europeo di Design). Da Milano è decollata la sua lunga carriera, che lo ha portato a essere un vero e proprio guru del settore wedding e moda e un volto amatissimo del piccolo schermo. "Sono di origine napoletana e vivo a Milano dalla fine degli anni ’80. Avevo diciott’anni ed ero assetato di libertà e di novità. E per tanti anni la metropoli ha rappresentato per me qualcosa di nuovo" ha raccontato in un'intervista a Il Giorno. Un successo, quello televisivo, iniziato con i programmi di Real Time dei primi anni Duemila, a partire dall'iconico (e ironico) "Ma come ti vesti?!" insieme a Carla Gozzi. Per la festa di compleanno Miccio ha scelto un locale del centro (zona Brera) a Milano. A documentare la serata dove non sono mancati canti, balli e (tanti) fiori l'amica Filippa Lagerback.