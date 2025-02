Fausto Bianchi espone a Villa Pomini. In mostra le sue “Metamorfosi visibili“

Si intitola “Metamorfosi visibili“ la mostra a Villa Pomini, che raccoglie opere di Fausto Bianchi ed esplora i suoi temi cardine dell’opera: il dialogo tra memoria e contemporaneità, la tensione tra realtà e immaginazione, l’indagine sull’essenza umana attraverso linguaggi artistici innovativi. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione comunitaria del Varesotto. Nato a Cermenate nel 1958, Bianchi è artista, illustratore e poeta per immagini. Diplomato al liceo artistico Frattini di Varese, lavora in ambito editoriale e pubblicitario per case editrici italiane e internazionali. La mostra, inserita nel programma della festa patronale di San Giulio, sarà visitabile fino al 9 marzo. Orari: sabato 15-18.30, domenica 10-12 e 15-18.30 (ingresso libero). Sono possibili visite guidate per le scuole (su appuntamento) in settimana.