Ex piazzola dei rifiuti, l’area non si vende

Resta ferma al palo l’area della ex piazzola per la raccolta rifiuti di via Menotti che Amga spa, proprietaria dell’area e società incaricata di gestire la raccolta a Legnano, aveva rimesso sul mercato non attraverso un’asta, ma con una richiesta di manifestazione d’interesse fatta per valutare potenziali compratori: entro la scadenza del 26 giugno, infatti, nessun operatore ha mostrato di aver messo nel mirino quest’area di circa 8.700 metri quadrati che veniva proposta sul mercato con un prezzo di riferimento che superava di poco il mezzo milione. Nel 2020 il lotto era finito all’asta, senza esito, insieme al terreno confinante delimitato da viale Sabotino, di proprietà di Legnano patrimonio, società di cartolarizzazione del Comune di Legnano in liquidazione. Nel 2022 si era poi tornati a parlare delle due aree considerate come un unico per un’ipotesi di progetto che aveva provocato l’interesse di un operatore privato e che prevedeva la realizzazione di due edifici commerciali e di tre edifici residenziali su quattro piani fuori terra. Da quel momento in poi, però, silenzio fino alla decisione di separare i lotti e riproporre la manifestazione d’interesse per la sola ex piazzola. Amga spa tra aprile e giugno di quest’anno aveva messo sul mercato anche altre due aree: un’altra ex piazzola per la raccolta rifiuti, tra via Oberdan e Michele del Carso, proposta con prezzo a base d’asta che superava di poco i 220mila euro, e un lotto in via Quasimodo di oltre 14mila metri quadrati da circa un milione di euro. Entrambi questi lotti, un po’ a sorpresa, hanno trovato un compratore. P.G.