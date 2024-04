Evento per i 40 anni della Lega. In arrivo anche il ministro Giorgetti Il 12 aprile 1984 nasce la Lega Lombarda a Varese. Domenica 7, al Museo del Tessile di Busto Arsizio, evento per celebrare i 40 anni con protagonisti del movimento. Presente anche il libro "Il Volo Padano" di Marco Linari su Amazon.