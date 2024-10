Legnano controcorrente rispetto alla Lombardia: in crescita nel 2024 i negozi di vicinato: operativi 770 esercizi commerciali

Legnano (Milano), 9 ottobre 2024 – I negozi di vicinato a Legnano nel 2024? Sorprendentemente sono in aumento rispetto al 2023 e anche rispetto al dato pre-Covid, mentre se sommiamo al dato di Legnano città anche quelli degli altri comuni del Legnanese il numero è costante. È questo il dato numerico che emerge dalle tabelle da poco pubblicate da regione Lombardia e che, relative alla rilevazione sul commercio in sede fissa al 30 giugno 2024, dovrebbero aiutare a restituire una fotografia della situazione in tutto il territorio. Proprio in questo senso il dato relativo a Legnano e al Legnanese sembra discostarsi da quanto rilevato, invece, su base regionale: a livello regionale, infatti, nel 2024 sono stati messi in fila 109.787 negozi di vicinato (negozi con superficie di vendita non superiore a 150 metri quadri nei Comuni sotto i 10mila abitanti e a 250 mq nei Comuni con più di 10mila residenti) che a conti fatti significano 700 in meno rispetto ai 110.487 del 2023.

Vincono gli alimentari

A Legnano, invece, la musica sembra essere diversa: le statistiche relative al 2023 per Legnano, infatti, parlavano di 763 negozi di vicinato censiti in città e di questi 117 ricadevano nella categoria alimentari e 572 nella “non alimentari” (a questi vanno poi sommati 74 negozi a merceologia mista). Per avere una dimensione su un arco temporale più lungo va poi ricordato che nel 2010 gli esercizi commerciali censiti erano stati 564 e nel periodo pre Covid, dunque al censimento del giugno 2019, il numero era già salito sino a quota 675. Le difficoltà introdotte con le chiusure motivate dalla pandemia, dunque, sembrano non avere inciso su questa statistica e così anche nel confronto tra 2023 e 2024 il trend continua a essere positivo: il totale degli esercizi di vicinato censiti nel 2024, infatti, tocca quota 770, sette unità in più rispetto all’anno precedente.

Nel circondario

Anche quando si passa dal contesto della sola Legnano all’area più ampia dei Comuni del Legnanese, il trend sembra comunque rassicurante rispetto ai numeri dell’intera Lombardia: i 1.529 esercizi di vicinato censiti a Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese, restano 1.529 anche nel 2024 perché il calo dei negozi alimentari e di quelli a merceologia mista nell’ultimo anno è perfettamente equilibrato dalla crescita di quelli «non alimentari», passati da 1.129 a 1.142.