L’Ambrogino delle imprese. Dai progetti di inclusione alla difesa dell’ambiente. Quando il business è di valore

C’è l’impresa che costruisce apparecchi elettromedicali, ma che al tempo stesso pensa alla salute dell’ambiente e al benessere della comunità. E c’è anche l’azienda tecnologica con il ’pallino’ dell’inclusione e del legame con la terra. Due modelli della Brianza del fare. La prima è la Rimsa di Seregno, l’altra la società Impianti di Carate Brianza. Entrambe premiate con lo speciale riconoscimento “Impresa e valore“ istituito dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi per le “azioni di responsabilità sociale e impegno per sviluppare iniziative di coesione con il territorio e le comunità a cui appartengono“. La consegna è avvenuta al Teatro alla Scala di Milano (nella foto) nell’ambito del Premio “Impresa e Lavoro” assegnato alle attività presenti da almeno 25 anni e ribattezzato l’Ambrogino delle imprese. La Rimsa di Seregno è operativa nell’ambito della fabbricazione di lampade medicali e chirurgiche, ma attiva anche nel campo della tutela ambientale con la piantumazione di ulivi, il recupero di un capannone dismesso in ex zone industriali degradate, l’installazione di un impianto fotovoltaico pe l’efficientamento energetico e approvvigionamento da fornitori del territorio.

Ma promuove tra i propri dipendenti il bilanciamento tra vita professionale e privata con un’ampia serie di azioni (welfare, flessibilità, team building), favorendo la presenza femminile nel lavoro e nei ruoli di responsabilità. Impianti spa di Carate Brianza, invece, è un’impresa specializzata nel campo delle nuove tecnologie. Secondo la motivazione del premio, “crede nella condivisione con il territorio delle opportunità a sostegno dell’inclusione, per la condivisione di esperienze e attività in difesa della salute e della sicurezza. Rivolge attenzione particolare ai bambini e alle loro famiglie, coinvolgendo gli stakeholder del territorio pubblici e privati in azioni quali la donazione all’asilo di un sistema di sanificazione dell’aria, la realizzazione di un progetto pilota di e-learning tramite l’intelligenza artificiale per azioni formative sul rispetto dell’ambiente, la spesa settimanale a km 0 per i dipendenti consegnata dai ragazzi disabili di una cooperativa locale“. "Il premio “Impresa e lavoro“ è il grazie a donne e uomini del sistema imprenditoriale che si sono distinti per le loro capacità e la loro storia – le parole di Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi –. È il riconoscimento del loro impegno che diventa valore per la comunità. Quest’anno abbiamo voluto sottolineare l’importanza centrale dell’innovazione che fa parte del Dna di un’impresa ma nello stesso tempo anche della persona".