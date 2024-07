Entrano nel vivo i lavori al parcheggio della stazione

Conclusi i lavori ai "sottoservizi" nel cantiere del parcheggio della stazione in via XXIV Maggio, ora si procede con la posa dei cordoli stradali e dei sostegni per l’impianto di illuminazione pubblica. Questo intervento, iniziato il 10 giugno, fa parte del progetto "Città Spugna" realizzato dal Gruppo Cap. La riqualificazione dell’area mira a ridurre la superficie impermeabile, ottimizzare la funzionalità e migliorare la qualità paesaggistica e ambientale. I lavori termineranno a fine estate. Nel frattempo, sono stati rimossi i divieti di sosta e i limiti di disco orario in alcune aree vicine per permettere alle persone di trovare parcheggi alternativi nelle vicinanze della stazione. In particolare, si potrà parcheggiare in via Zara, via Gorizia e via Pola, mentre i parcheggi di via Rosselli, via Garibaldi e via Redipuglia saranno disponibili senza limiti di disco orario. "I lavori stanno procedendo a grandi passi – ha dichiarato l’assessore Davide Spirito –. Si tratta di un intervento di drenaggio urbano sostenibile studiato per permettere l’assorbimento dell’acqua piovana, soprattutto durante gli eventi più intensi, evitando così di intasare le reti fognarie e prevenendo allagamenti. Inoltre, verranno piantumati quasi 50 alberi di pregio". C.S.