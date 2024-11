Eduscopio promuove i licei cittadini. Il miglior classico è a Magenta. Il “Quasimodo“ scala la classifica

Quali sono i licei del territorio dell’Alto Milanese che meglio preparano gli studenti al percorso universitario, almeno secondo i criteri che la Fondazione Agnelli ha seguito per stilare le classifiche di Eduscopio? Il report pubblicato qualche giorno fa premia solo in parte gli istituti superiori della zona, il tutto a partire dall’indice Fga utilizzato per costruire la graduatoria di merito, un valore che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti dagli universitari, normalizzati in una scala che va da 0 a 100 e dando un peso pari al 50% a ognuno dei due indicatori. Per quanto riguarda i licei scientifici, considerati gli istituti nel raggio di 30 chilometri da Legnano (21 in totale), il Galileo Galilei di Legnano si piazza al decimo posto con un indice Fga pari a 70,37. Fanno meglio il Torno di Castano Primo e il Bramante di Magenta, rispettivamente con indice 75,77 e 74,05, ma soprattutto, scavalcando il confine con la provincia di Varese, il Tosi di Busto Arsizio, che ha un indice pari a 81,39. Va rilevato che il Galilei, tra tutte le scuole, ha una delle percentuali di diplomati in regola più elevata.

L’indicatore ci dice quanti studenti iscritti al primo anno in questa scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma. Se è alto, l’istituto è molto inclusivo e gli alunni hanno avuto percorsi regolari. Se è basso, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature o hanno abbandonato il corso di studi. Passando ai licei classici, 6 nel raggio di 30 chilometri (i dati, rispetto alle edizioni precedenti, sono stati aggiornati valutando la rete stradale), a guidare la classifica troviamo il Quasimodo di Magenta (indice Fga 77,52), mentre il Galilei di Legnano finisce al quinto posto (71,56) e il Crespi di Busto Arsizio, con indice 74,71, si piazza sul terzo gradino del podio. Sono 18, invece, i licei linguistici tra i quali scegliere nel raggio di 30 chilometri e a cavarsela bene nella graduatoria di Eduscopio è soprattutto il Cavalleri di Parabiago, secondo in classifica con un indice Fga pari a 74,29. Ancora il Galilei di Legnano si colloca al sesto posto in graduatoria, mentre all’ottavo e al nono posto troviamo il Bachelet di Abbiategrasso e il Quasimodo di Magenta.