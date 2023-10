È caccia al pirata. Scontro fra due auto in via Sant’Anna

E’ caccia al pirata della strada che sabato all’altezza della rotonda all’incrocio tra via Sant’Anna e via Matteotti, ha causato un incidente e poi è scappato. L’incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte di sabato sera quando due auto si sono scontrate in modo violento. Un ragazzo di vent’anni che viaggiava su una utilitaria, ha riportato ferite serie. L’uomo che ha causato il sinistro, invece che prestare soccorso all’automobilista ferito, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce, dandosi alla fuga. Il ragazzo è stato soccorso da una squadra del 118 e trasportato all’ospedale di Legnano per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi.

In via Sant’Anna è arrivata anche una pattuglia della polizia locale di Parabiago, ricostruita la dinamica del sinistro gli agenti stanno ora valutando tutti gli elementi necessari per cercare di dare un nome al pirata di cui, al momento, non ci sono tracce. Si stanno cercando le immagini video raccolte dai sistemi di videosorveglianza della zona che potrebbero aver inquadrato la dinamica dell’incidente e la targa dell’auto pirata.