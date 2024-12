Doni in scatola in aiuto delle famiglie

Se sei povero il Natale è solo uno stress in più, tra obbligo di regali e socialità forzata. Per venire incontro a tutte le famiglie, l’associazione Ci-aiutiamo, presieduta da Cristina Scutari, ripropone l’iniziativa “Donando con il cuore a Legnano“, giunta alla quarta edizione: una raccolta di regali da destinare, attraverso le associazioni, alle famiglie in difficoltà. Si può aderire fino a domani, prendendo una scatola (anche delle scarpe, purché pulita) e immaginando la persona a cui si vuole fare un dono: donna, uomo, bimbo, anziano. Poi ponendo al suo interno qualcosa di affettuoso e caldo (possibilmente non usato e, se usato, in ottime condizioni), come guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta, libro, oppure una cosa golosa (che non abbia scadenza), il tutto accompagnato da un biglietto gentile. Poi si scrive sulla scatola a chi è dedicato e la si porta in uno dei 12 punti di raccolta (l’elenco nella pagina Fb dell’associazione).

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, ha permesso l’anno scorso di raccogliere 600 scatole. Anche quest’anno saranno coinvolte alcune scuole, la Casa del volontariato, il Wwf e Adra. Saranno impegnate nella raccolta le aziende Pomini Long Rolling Mills di Legnano, S.C. Johnson Italy di Arese e la Chemica Lab di Villa Cortese. Supportano il progetto il Lions Carroccio di Legnano e la Nuova Im.com. È prevista la collaborazione con la Protezione civile e i vigili del fuoco del distaccamento di Legnano. I volontari saranno impegnati nel ritiro scatole, smistamento e eventuale confezionamento. I doni sono destinati alle Caritas dei Santi Martiri, Redentore, Frati, Beato Cardinal Ferrari e Canazza, ai Padri Somaschi, a El Condor, Adra, Uildm e ad altre associazioni della Casa del volontariato, che consegneranno le scatole alle famiglie.

Silvia Vignati