Donazione di organi e tessuti. L’Asst Ovest Milanese da encomio: "Ridiamo speranza alle persone"

Milano – "Un motivo di orgoglio per tutta l’Asst Ovest Milanese": il direttore generale, Francesco Laurelli, ha accolto così il riconoscimento giunto all’Azienda attraverso il Centro regionale trapianti. Proprio in questi giorni l’Asst, che raggruppa gli ospedali di Legnano, Abbiategrasso e Magenta, ha ricevuto un encomio per l’impegno nell’attività di procurement di organi e tessuti nel corso del 2023.

"Grazie al lavoro eccezionale del nostro Centro, 50 pazienti hanno avuto la possibilità di ricevere il dono prezioso di un nuovo organo – spiegano dall’Asst – mentre 608 prelievi di tessuti hanno contribuito a migliorare la vita di quasi 4.200 persone. Questo traguardo straordinario non sarebbe stato possibile senza la sensibilità, la professionalità e la dedizione di medici e operatori sanitari coinvolti in questa nobile attività. La loro tenacia, lo spirito di squadra e la loro profonda umanità hanno permesso di donare speranza e nuova vita a migliaia di persone".

"Esprimo il più sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che hanno contribuito a questo eccezionale risultato – sono quindi le parole di Laurelli –. Il loro impegno rappresenta un valore inestimabile per tutta la comunità e un motivo di grande orgoglio per la nostra Asst". Ad aprile l’Asst Ovest Milanese era stata premiata dalla Fondazione Trapianti onlus con la “Stella della donazione“ quale riconoscimento dell’impegno dimostrato a supporto e promozione della donazione di organi e tessuti: in quell’occasione era stato ricordato che nel 2023 nell’Asst Ovest Milanese erano stati donati 68 organi e 266 tessuti di vario genere.