Donato un Dae al Gruppo di Protezione Civile

Al Castello Visconteo di Legnano, l’associazione 60MilaViteDaSalvare ha consegnato un defibrillatore al Gruppo di Protezione Civile di Legnano, contribuendo così a potenziare la rete di cardio-protezione della città e del territorio circostante. L’iniziativa fa parte di una campagna di sensibilizzazione promossa dall’azienda Emd 112, che ha come testimonial Davide Patron, giovane creator noto per le sue lezioni di inglese sui social e protagonista di una drammatica esperienza personale: il 4 maggio dello scorso anno è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava su un treno fermo alla stazione di Londra. Nel suo videomessaggio, Davide Patron ha sottolineato l’importanza della donazione: "Quello alla Protezione Civile di Legnano è il primo di una serie di defibrillatori che consegneremo in tutta Italia, accompagnati da una rubrica di sensibilizzazione e cultura della cardio-protezione. Grazie a tutti voi, perché tante persone come me, senza degli angeli come voi, non sarebbero qui a raccontarlo". A ritirare il defibrillatore è stato Giuliano Prandoni, presidente del Gruppo di Protezione Civile di Legnano, che ha espresso la propria gratitudine per la donazione: "Oorganizzeremo un corso di formazione: è vero che tutti possono usare il defibrillatore, ma essere preparati ci consente di agire con maggiore prontezza". Christian Sormani