Dona il “Cane guida sospeso”. Un’iniziativa firmata Lions

Conoscevano il caffé sospeso, le visite veterinarie sospese, e anche gli zaini scolastici sospesi. Ora i Lions Italia, in occasione del Natale, lanciano la singolare iniziativa nazionale "cane guida sospeso", per donare un animale a una o più persone attraverso il servizio offerto dall’associazione. Si può sottoscrivere la donazione al link: https:www.lions.itcampaignscane-guida. Si parte da un contributo minimo di 5 euro, ma che può fare la differenza: il denaro raccolto andrà a contribuire ai fondi necessari messi in campo dai Lions, per l’addestramento e l’affidamento di nuovi cani. In tutta Italia sono oltre 130 le persone in "lista di attesa" che aspettano una guida a 4 zampe, che possa dare loro un aiuto nella quotidianità, e 5 di loro vivono fra Legnano e Varese. Lions Italia ricorda che sono quasi 2 mila e 300 i cani guida addestrati e affidati a persone non vedenti (o ipovedenti). Alleati preziosi, rendono più facili e sicuri gli spostamenti, infondono fiducia, migliorano l’autonomia e la qualità di vita. Claudio Sabattini, presidente del Consiglio dei governatori: "Il Servizio cani guida è un servizio che i Lions Italia portano avanti da sempre, con passione e determinazione. L’addestramento e l’affidamento di un amico a 4 zampe è il risultato di un processo complesso. Un percorso che ha dei costi importanti, sostenuti in questi anni dai soci Lions ma anche da chigha scelto di dare il proprio contributo. S.V.