Domani si torna in aula con i 7 imputati della seconda tranche

Dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza di assoluzione della Corte d’Appello, domani in Tribunale a Busto Arsizio (nella foto) si va in aula per la seconda tranche dell’operazione “Piazza Pulita“ che ha interessato inizialmente i tre ex amministratori legnanesi. Ad aprile l’accusa aveva cambiato l’imputazione da turbativa d’asta ad abuso d’ufficio e a maggio il processo per questa seconda tranche era ripartito da zero, spostando l’udienza al 15 luglio per attendere le motivazioni d’Appello.

Ora bisogna capire quali conseguenze avrà sulla seconda tranche. In gioco sette imputati: l’ex candidato sindaco Luciano Guidi; l’ex presidente di Amga Catry Ostinelli; l’ex direttore generale della stessa azienda, Paolo Pagani; l’ex dg di Euro.Pa, Mirko Di Matteo; l’ex direttore organizzativo del Comune di Legnano, Enrico Barbarese; il suo predecessore, Enrico Maria Peruzzi; Flavio Arensi, già direttore artistico del Comune.

P.G.