San Vittore Olona, addio al dottore Fiorenzo Manganini: i funerali il 16 agosto

Sono centinaia i messaggi di cordoglio per la morte del dottor Fiorenzo Manganini (nella foto), medico di medicina generale di San Vittore Olona. In paese viene ricordato come persona sensibile e disponibile, vicino ai bisogni dei suoi pazienti. I funerali si svolgeranno mercoledì 16 alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Vittore. In queste ore è arrivato il cordoglio dell’amministrazione comunale: "Con profonda e sincera tristezza – scrive il primo cittadino Daniela Maria Rossi – il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia. Il dottor Manganini ha svolto la sua opera, preziosa ed esemplare, per tanti anni sul nostro territorio; si è sempre speso come medico ben consapevole della propria missione vitale e umanitaria, prestando la propria opera senza limiti di spazio e di tempo. Mancherà a tutti".