Diritti della bambina Una Carta di tutela

A Canegrate arriva la "Carta dei diritti della bambina". Carmen Galli ha incontrato il sindaco Matteo Modica per ufficializzare questa novità essendo l’ex sindaco di San Vittore Olona rappresentante locale di Fidapa. La "Carta dei Diritti della Bambina" fu approvata nel 1997 a Reykjiavik in occasione del IX Congresso della Bpw Europe (Business Professional Women) una organizzazione non governativa che opera in collaborazione con le Nazioni Unite e a cui la Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) è affiliata. "Si tratta di uno strumento per tutelare le bambine contro ogni forma di violenza fisica o psicologica - afferma Galli -, oltre che dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali. Questa carta ci impegnerà nel cercare di realizzare iniziative utili per dare un segnale concreto". Ch.S.