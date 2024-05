Legnano, contrordine Dengue: il caso sospetto è risultato negativo

Legnano (Milano) – Contrordine, non si trattava di Dengue: cosa abbia spinto l’Ats ad accendere questa mattina – venerdì 31 maggio – i fari su un caso definito come Dengue verificato a Legnano non è dato capirlo, fatto sta che in tarda serata dal Comune è arrivata notizia di una retromarcia della stessa azienda sanitaria, che con una comunicazione ha dichiarato che il "caso sospetto di Dengue" si è infine appurato essere negativo.

Nonostante ciò nel pomeriggio di oggi, come da protocollo, si era proceduto alla disinfestazione perché a quel momento ci si trovava ancora in presenza di un caso sospetto: non si darà invece seguito al secondo trattamento nella serata di domani, sabato 1 giugno.

Sempre nella giornata di oggi, inoltre, opere di disinfestazione hanno interessato anche Arconate dopo che l’Ats ha segnalato al Comune un caso di infezione da zanzara Dengue, contratta in questo caso specifico durante un viaggio all'estero. Una volta chiarito che la Dengue non si trasmette da persona a persona, ma solo tramite puntura di una zanzara già infetta, è comunque scattato anche qui il protocollo sanitario e l'Amministrazione ha disposto con urgenza una doppia disinfestazione dell'area interessata, con un raggio di intervento di 200 metri da dove è stato individuato il caso. Dopo l’intervento di ieri, il secondo “passaggio” è fissato per mercoledì 5 giugno dalle 8 alle 11.