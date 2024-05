Demenza, flash mob con gli studenti ad Abbiategrasso

Un flash mob con i ragazzi dell’Istituto Bachelet per sensibilizzare la comunità sulla tematica della demenza. È interessante e soprattutto utile l'iniziativa della Dementia Friendly Community di Abbiategrasso con il supporto, tra gli altri, della Fondazione Golgi Cenci. L'appuntamento è per le 9.30 in piazza Marconi, sabato 11 maggio: qui i ragazzi e i docenti saranno impegnati a presentare l'associazione DFC e i suoi progetti, coinvolgendo la cittadinanza per diffondere il più possibile le importanti iniziative in calendario nei prossimi mesi.

"La collaborazione con l'istituto e in generale con il mondo delle scuole prosegue da un po' , così come sono ormai rodate tutte le iniziative dell'associazione DFC – spiega Arcangelo Ceretti, direttore sanitario della Fondazione Golgi Cenci –. Il 13 maggio, ad esempio, la psicologa e referente di DFC Abbiategrasso Laura Pettinato terrà un incontro del corso di formazione gratuito rivolto ai familiari di persone con demenza sul tema "Disturbi del comportamento e strategie per affrontarli".

Altri incontri seguiranno il 20 e 27 maggio sempre presso la Fondazione in corso San Martino 10 ad Abbiategrasso. Penso sia importante diffondere il messaggio – conclude Ceretti – anche perché le famiglie delle persone con demenza non si sentano più sole".