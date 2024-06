Degustazioni al castello. Una tentazione

"Tra Arte e Degustazione", torna per la dodicesima edizione. Sabato, dalle ore 18, le vie del Borgo e il Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona ospiteranno la kermesse. I visitatori potranno degustare una selezione di vini pregiati provenienti da diverse regioni italiane e assaporare varie proposte gastronomiche, ideali per esaltare ogni tipo di abbinamento. La serata sarà inoltre arricchita da eventi musicali che creeranno un’atmosfera unica. Per godere appieno delle degustazioni e muoversi liberamente tra gli espositori, i partecipanti potranno acquistare presso le postazioni Pro Loco apposite tracolle con bicchiere. Ch.S.