Defibrillatori: ""Finalmente parificati ai tartufi"

"I defibrillatori finalmente sono stati parificati ai tartufi e avranno la stessa aliquota Iva al 4%": il presidente di Sessantamilavitedasalvare, Mirco Jurinovich, punta sull’ironia accostando due “prodotti” così diversi l’uno all’altro, ma lo fa solo per sottolineare una decisione a lungo attesa, che in questi giorni si appresta a diventare realtà, contribuendo così a facilitare ulteriormente la diffusione dei defibrillatori automatici sul territorio.

"Finalmente l’Iva sulla vendita dei defibrillatori è stata parificata a quella sui tartufi – spiega infatti Jurinovich –: se per i tartufi l’aliquota era già stata ridotta in prima battuta dai precedenti governi Renzi e Conte, portandola dall’iniziale 22% all’attuale 5%, per i defibrillatori abbiamo dovuto attendere sino a oggi per vedere finalmente l’aliquota passare in un colpo solo dal 22% al 4%. Dopo numerosi tentativi andati a vuoto per mancanza di copertura economica, è finalmente passata una proposta presentata dalla deputata del Movimento 5 Stelle, Leda Volpi, che consentirà la riduzione dei costi e una conseguente facilitazione nell’acquisto degli apparecchi".

Come noto, l’associazione presieduta da Jurinovich si batte da tempo per la diffusione della cultura dei Dae in tutto il territorio dell’Alto Milanese e si è occupata di fare pressione a tutti i livelli della politica per facilitarne l’uso: questo ha significato puntare forte non solo sulla distribuzione capillare degli apparecchi, ma anche sulla formazione e sull’“informazione”, mirata soprattutto a far comprendere la facilità d’uso dei Dae.

La decisione di abbassare l’Iva sui defibrillatori (il provvedimento, atteso da tempo, verrà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale) arriva anch’essa dopo una lunga battaglia portata avanti da tutte le associazioni che si occupano dell’argomento.

"Attualmente, nella sola Lombardia, sono stati censiti da Areu circa 20mila apparecchi per una spesa totale di 20 milioni di euro - conclude Jurinovich, provando a dare una dimensione all’importanza del provvedimento -: se l’aliquota Iva sul loro acquisto fosse stata da sempre del 4% anziché del 22%, il risparmio sarebbe ammontato a circa 3 milioni 600mila euro, cifra che avrebbe consentito l’acquisto di ulteriori 3.600 defibrillatori". Solo poche settimane fa, al Castello di Legnano, l’associazione presieduta da Jurinovich aveva presentato l’ultima iniziativa: dotare 20 volontari del gruppo di altrettanti Dae da trasportare in auto durante la giornata e permettere così altri potenziali interventi in tempo reale sulle strade del territorio.

P.G.