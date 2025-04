Botte alla madre per avere soldi. Scatta l’arresto

Ha chiesto denaro alla madre come ormai succedeva da tempo e di fronte al diniego l’ha presa per il collo e minacciata: aveva sopportato fin troppo la donna che, domenica mattina, ha deciso di interrompere le vessazioni e allertare i carabinieri, facendo arrestare il figlio per una lunga serie di reati. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato la donna, 56 anni, alle prese con il figlio, un giovane classe 1996, già noto alle forze dell’ordine e assuntore di sostanze stupefacenti. Il ventinovenne ha reagito al controllo quindi è stato arrestato per estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni penali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.