Dan Peterson racconta la sua Olimpia

Ha raccontato il basket a generazioni di giovani dagli anni Ottanta in poi, diventando un personaggio unico, capace di focalizzare l’attenzione sulla pallacanestro. Domani, alla libreria Nuova Terra alle 18, arriva per un incontro-firmacopie Dan Peterson - già allenatore della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano e commentatore televisivo della prime partite Nba trasmesse in Italia - con il suo libro “La mia Olimpia“, edizione Minerva. Peterson, dopo l’esperienza a Bologna, dal 1978 al 1987 ha allenato l’Olimpia Milano, con cui ha vinto quattro scudetti, la Coppa Korac, la Coppa dei Campioni e due Coppe Italia.