"Dammi l’auto". Estorsore cade in trappola

"Vuoi saldare il tuo debito? Dammi la tua auto". La persona cede, poi chiama la polizia e fa arrestare il suo aguzzino. Cremona, questa settimana. C’è un trentenne varesino che lo assilla con le richieste di denaro. Forse un debito contratto a interessi di usura. Fatto è che il cremonese di 40 anni ha deciso di chiedere aiuto alla Polizia. Gli agenti lo hanno ascoltato e preparato la trappola. Lui aveva consegnato qualche giorno prima la sua auto al trentenne pregiudicato, ma quest’ultimo voleva anche la seconda chiave della vettura. La consegna ha fatto scattare la trappola. I due si sono incontrati in città, il quarantenne ha consegnato le chiavi al trentenne che se n’è andato ma subutoè stato fermato dagli agenti. Alla richiesta di come mai avesse le chiavi di un’auto non sua, lui non ha saputo rispondere, sono scattate le manette. P.G.R.