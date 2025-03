Cuore di donna. Ospite speciale. Martina Rabbolini

Domenica Villa Cortese si colorerà di rosa per la seconda edizione della camminata "Cuore di Donna", un evento aperto a tutti con l’obiettivo di promuovere la prevenzione del tumore al seno. La manifestazione, organizzata col patrocinio del Comune e il supporto di "Cuore di Donna", vedrà la partecipazione di Martina Rabbolini, atleta paralimpica simbolo di forza e determinazione. L’evento avrà uno scopo benefico: le donazioni, a partire da 5 euro, saranno destinate a progetti di prevenzione del tumore al seno. Iscrizioni aperte alla biblioteca comunale, all’Associazione pensionati Apa in via Doria 1 e Farmacia Pirazzini.