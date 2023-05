Cuggiono, razzia di rame alla palestra comunale: chiusa la struttura

Cuggiono (Milano) – Ladri di rame in azione a Cuggiono con gravissimi danni per la palestra comunale. Un furto che ha causato notevoli problemi quello avvenuto sopra la palestra di Cuggiono dalla quale è stata asportata tutta la lattoneria in rame.

Il sindaco Giovanni Cucchetti è subito corso ai ripari: "Con procedura d’urgenza sono stati immediatamente attivati i lavori di ripristino che sono iniziati in questa settimana. Abbiamo prontamente provveduto a fare denuncia ai carabinieri e ad attivare l’assicurazione. Un danno importante che ci ha costretto a chiudere la struttura, e siamo dispiaciuti per i disagi causati alle società sportive che utilizzano la palestra in un periodo cruciale dei campionati. Confidiamo che gli interventi di ripristino della lattoneria possano terminare entro la fine di questa settimana, così da rendere di nuovo agibile e utilizzabile la struttura".

Per ora la palestra rimane chiusa e purtroppo o temporali e la pioggia di questi giorni hanno provocato all'interno della struttura allagamenti e disagi ulteriori.