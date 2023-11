Cresce il Banco alimentare con quaranta super coinvolti

Ottimo il bilancio della raccolta di alimenti a lunga conservazione nell’area gallaratese con quaranta supermercati coinvolti di recente nella colletta alimentare, lo sottolinea il Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta ODV di Gallarate. "Tra Gallarate, Albizzate, Arsago Seprio , Besnate, Cairate, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Cavaria, Jerago, Oggiona e Somma Lombardo sono state raccolte oltre 33 tonnellate di alimenti a lunga conservazione, che garantiranno un supporto concreto all’operato dei banchi di solidarietà e alle associazioni affiliate al Banco Alimentare per i prossimi mesi"- spiega Antonio Bonicalzi, il presidente del Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta. Continua "Abbiamo riscontrato un aumento di circa il 3% rispetto all’anno scorso, un segnale forte di come la colletta sia un gesto semplice e insieme potente e fondamentale". Il Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta ODV assiste 150 famiglie del territorio, oltre 500 persone, garantendo l’equivalente di 1 pasto al giorno per 30 giorni al mese. 800 i volontari che offrono il loro tempo. R.F.