Cliente scappa senza pagare, al Din Don Dan di Corbetta arriva la solidarietà di Lautaro Martinez: in dono la sua maglia ufficiale

Corbetta (Milano), 15 aprile 2025 – Dopo il gesto vile di chi ha avuto il coraggio di sedersi al tavolo del ristorante inclusivo Din Don Dan, consumare la cena e andarsene senza saldare il conto, è arrivata una risposta che profuma di solidarietà autentica e di umanità profonda.

I ragazzi ed il sindaco di Corbetta con la maglia di Lautaro Martinez, giocatore dell'Inter

A scaldare il cuore dei ragazzi del locale – un luogo che offre dignità e opportunità a persone con disabilità – è stato nientemeno che Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter, venuto a conoscenza dell’episodio, non è rimasto a guardare. Ha scelto di reagire con un gesto silenzioso ma potente: ha donato la sua maglia ufficiale, firmata e accompagnata da una dedica speciale rivolta a tutto lo staff del ristorante.

Un atto che dice più di mille parole, un abbraccio sincero, un gol diretto all’anima. In un momento in cui qualcuno ha cercato di infangare l’impegno e la passione di questi ragazzi con un gesto tanto spregevole quanto codardo, Lautaro ha risposto con il linguaggio dei campioni veri: quello dei valori, del rispetto, della vicinanza umana.

Un grazie di cuore al “Toro” e all’Inter, per aver ricordato a tutti che la bellezza del calcio non si esaurisce sul rettangolo di gioco. I valori più profondi si esprimono nella vita quotidiana, e quando a vincere è l’umanità… allora sì, è una festa per tutti.