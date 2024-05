Controllo di Vicinato. Nuovo gruppo a San Paolo è il ventinovesimo in città

La città ha un nuovo gruppo di Controllo di Vicinato (CdV). Una trentina di cittadini ne fanno già parte. L’incontro iniziale ha visto la partecipazione dell’assistente civico del comune di Legnano, Enzo Tesoro, e dei tre coordinatori: Sandra Montana, Tiziano Faccin e Francesca Galbusera. Il nuovo gruppo copre il quartiere San Paolo, compreso tra le vie Sardegna, Parma e Abruzzi. I cittadini coinvolti segnaleranno alle forze dell’ordine eventuali fenomeni sospetti, con particolare attenzione alla sicurezza e al decoro urbano. "La prima cosa da fare quando si è testimoni di una situazione di pericolo è sempre chiamare il 112. Tuttavia, il gruppo di Controllo di Vicinato è fondamentale per sensibilizzare sulla sicurezza partecipata. Ognuno può fare la propria parte per la comunità" spiega Tesoro.

Attraverso una chat di gruppo, i partecipanti possono inserire immagini o testi, rispettando le norme sulla privacy, per avvisare i coordinatori. Questi ultimi sono inseriti in un’altra chat con tutti gli amministratori dei gruppi di Legnano. I coordinatori, infine, inviano le segnalazioni alla polizia locale tramite una chat di Telegram. Il “CdV San Paolo“, così come è chiamato, è il ventinovesimo gruppo in città. Recentemente uno è stato formato nel quartiere Oltrestazione, in via San Bernardino, all’altezza di via Cimarosa.

Attualmente, ci sono anche 14 gruppi di Controllo di Vicinato commerciali. Stasera, alle 20.45, nell’auditorium della scuola Levi Montalcini di via Parma, si terrà un incontro pubblico con l’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca, il comandante della Polizia Locale Daniele Ruggeri e Enzo Tesoro per spiegare il gruppo.

Christian Sormani