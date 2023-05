Controlli nelle stazioni Rinovata l’intesa per fermare i crimini

Rinnovato il protocollo d’intesa per i servizi straordinari di controllo nelle aree adiacenti alle stazioni in collaborazione con le forze dell’ordine: Polizia locale in campo anche a Busto Arsizio con l’obiettivo di prevenire atti vandalici e di microcriminalità ma anche i taxi abusivi. Su proposta dell’assessore alla Sicurezza Salvatore Loschiavo, la giunta ha approvato l’altro giorno l’accordo da sottoscrivere tra la Prefettura di Varese, Regione Lombardia, Trenord, RFI, Ferrovie Nord, Agenzia Trasporto Pubblico Locale e i comuni capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate, per lo svolgimento di servizi volti al controllo del territorio. Si tratta di un aggiornamento dell’accordo sottoscritto nel settembre 2022, i cui risultati sono stati positivi.