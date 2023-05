Controlli della polizia locale sulla spazzatura: "Spreco di risorse"

È corretto utilizzare gli agenti della polizia locale per le verifiche sui rifiuti conferiti dopo il via del sistema di raccolta puntuale in città? Lo chiederanno all’amministrazione, con un’interrogazione inserita nel programma del consiglio comunale convocato per il 16 e il 23 maggio, i rappresentanti della Lega in aula. "Da qualche mese è in fase di sperimentazione la tariffa puntuale – attacca l’interrogazione –; spesso sentiamo dire dai membri della maggioranza che gli agenti di polizia locale si occupano di controllare i contenuti dei sacchi abbandonati e dei sacchi muniti di tag relativi alla tariffa puntuale; molto spesso i cittadini vedono gli agenti fare le operazioni sopra descritte". Quanto basta per chiedere all’assessore "quanti sono gli agenti di polizia locale, se il numero è sufficiente o presumibilmente sono sotto organico" e "quanti di loro e per quante ore al giorno sono impegnati nel controllo dei sacchi di spazzatura", per arrivare a concludere "se ritiene corretta questo tipo di scelta, levando preziose risorse al pattugliamento del territorio".P.G.