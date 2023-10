Colpo al bancomat: al setaccio i filmati

Continuano le indagini da parte dei carabinieri di Busto Arsizio per identificare il malvivente che l’altro giorno a Cassano Magnago ha rapinato un’anziana.

La donna aveva appena effettuato un prelievo di contanti al bancomat della filiale UniCredit di via Gasparoli, bottino 1.700 euro. Probabilmente il rapinatore aveva tenuto d’occhio la pensionata. Secondo una prima ricostruzione l’anziana aveva appena prelevato i contanti quando un uomo le si è avvicinato, il tempo di strapparle la borsetta e scappare con i soldi. Immediata la telefonata al 112, sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio che hanno raccolto tutti gli elementi per risalire ai responsabili del colpo. Al vaglio anche le immagini registrate dalle telecamere in funzione nella banca e ai varchi di accesso al territorio comunale.R.F.