Città da un secolo. Legnano in vetrina. Una mostra celebra cent’anni di storia

Il programma non è ancora stato reso noto, ma con l’inaugurazione di ieri si può dire che le manifestazioni chiamate a celebrare nel 2024 i cento anni dall’attribuzione a Legnano del titolo di città abbiano preso ufficialmente il via: "Legnano passato e presente, cento anni di storia", è infatti il titolo della mostra inaugurata ieri a Palazzo Leone da Perego (nella foto sotto, il sindaco Lorenzo Radice), un’esposizione raccolta e concentrata in due sole sale dello spazio e nata con l’intenzione di costruire un percorso per immagini fra alcuni dei luoghi più riconoscibili della città, dalla stazione a piazza Monumento, da piazza San Magno a Palazzo Malinverni, dall’ospizio di Sant’Erasmo al museo civico, oltre alle direttrici stradali, corso Garibaldi, corso Magenta e il Sempione, per citarne soltanto alcuni. Nelle immagini storiche non solo ciò che ha resistito al tempo, ma anche edifici non più esistenti, quali la Casa Vismara, la chiesa di Santa Maria del priorato, il vecchio cimitero e la Casa dei pittori Lampugnani e la curiosità di scoprire cosa ha preso oggi il loro posto. La mostra è realizzata dall’Amministrazione comunale, dalla Società Arte e Storia e dal Liceo artistico dell’istituto Carlo Dell’Acqua con il contributo della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. "In vista del centenario dell’assegnazione del titolo di Città a Legnano, che cadrà nel 2024, cominciamo con questa mostra un percorso di iniziative per celebrare l’anniversario –ha detto a proposito l’assessore alla Cultura Guido Bragato -. Mettere a confronto le immagini della Legnano della prima parte del Novecento con quelle attuali è un modo sicuramente efficace per rendere evidenti le grandi trasformazioni e i cambiamenti intervenuti nel nostro tessuto cittadino. Un grazie alla Società Arte e Storia per aver messo a diposizione del pubblico una parte del suo patrimonio documentario e un grazie anche all’Istituto dell’Acqua e agli studenti del suo Liceo artistico per aver raccolto l’invito che abbiamo loro rivolto: immaginare un logo per il centenario che accompagnerà tutte le iniziative a esso legate".