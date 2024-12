A Legnano arriva il primo cestino intelligente che “parla” ai passanti e li avvisa quando è pieno

Legnano (Milano) 18 dicembre 2024 – In città sono stati installati i primi cestini “intelligenti”, dotati di tecnologia smart che consente un controllo costante, da remoto, dei livelli di rifiuto accumulati. Questa innovazione punta a migliorare il decoro urbano, ottimizzando la gestione della raccolta dei rifiuti. Alimentati con energia solare grazie a un pannello fotovoltaico posto sulla loro superficie, i cestini intelligenti non si limitano a segnalare al gestore, tramite un’app, il livello di riempimento.

Sono anche in grado di prevenire il sovraccarico grazie a un sensore a ultrasuoni che rileva la quantità di rifiuti presenti e attiva una pressa interna, capace di compattarli fino a circa un quinto del loro volume. Per l’utente, aprire il cestino è semplice: basta utilizzare la maniglia o il pedale presente in basso. Finanziati con i fondi del Pnrr, questi dispositivi verranno collocati in aree di intenso flusso pedonale e si spera possano porre fine alle situazioni di degrado urbano causate da cestini tradizionali sovraccarichi o circondati da rifiuti abbandonati.

Dove si trovano

I primi esemplari sono già stati collocati in piazza San Magno, nell’area tra il Comune e la basilica, e in corso Magenta all’angolo con via Ratti, sul piazzale delle scuole De Amicis. Nei prossimi giorni, verranno installati altri 18 cestini intelligenti in sostituzione di quelli in cemento esistenti. L’amministrazione comunale ha confermato che i nuovi cestini saranno installati a breve, contribuendo a rendere Legnano più pulita, ordinata e sostenibile.