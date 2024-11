Alla multiservizi la gestione della piscina

PARABIAGO (Milano)

Sarà Euro.PA, la multiservizi con sede a Legnano, a occuparsi della gestione della piscina comunale di Parabiago per i prossimi dieci anni: la proposta presentata è stata approvata dal Consiglio comunale e crea una continuità tra il lavoro svolto dalla multiservizi negli ultimi mesi – grazie al contratto ponte che aveva fatto seguito all’uscita di scena del precedente gestore, Amga Sport – e il futuro dell’impianto di via Carso. Va sottolineato che Euro.PA si sta già occupando da alcuni mesi anche di un’altra piscina, quella di Cerro Maggiore. La proposta presentata da Euro.PA che ha trovato il consenso del Consiglio punta sulla conferma dei corsi sviluppati nelle ultime stagioni, in primis la scuola nuoto, l’acquaticità neonatale, il fitness.

La multiservizi verserà 25mila euro all’anno al Comune per l’appalto di gestione ma solo a partire dal terzo anno di contratto. Questo perché nel primo biennio la multiservizi si è impegnata a svolgere una serie di lavori di manutenzione straordinaria, pensati per rimettere in sesto l’impianto e adeguarlo alle nuove esigenze. In programma ci sono il relamping degli impianti di illuminazione con luci a led, l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura, la realizzazione di un bar nell’area della cassa invernale, la tinteggiatura di spogliatoi e reception, la sistemazione delle aree verdi con nuove piantumazioni e una revisione degli impianti. Nel terzo anno di gestione poi è prevista anche la sistemazione del lido estivo: anche in questo caso sarà realizzato un nuovo punto ristoro nonché la riconversione a verde di aree oggi pavimentate.

Paolo Girotti