Via dei Salici. Niente docce né lavatrici

Guasto identificato, adesso si potrà cominciare a lavorare per risolvere il problema e riportare a una temperatura accettabile gli appartamenti dello stabile Sap di via Puccini (nella foto) da qualche giorno al freddo. È finalmente in via di risoluzione, infatti, il problema che era stato segnalato da una decina di condòmini dell’edificio di via Puccini 6 e che non trovavano risposta alle loro richieste: a impedire l’accensione dell’impianto, infatti, era un guasto che i manutentori non avevano ancora identificato. Se da una parte un problema è dunque in via di risoluzione, dall’altra parte della città invece, in via dei Salici 13, alle case Sap di Aler Milano, per i condòmini degli ultimi piani dell’edificio da due settimane fare la doccia oppure far funzionare la lavatrice è diventata una missione impossibile a causa di un guasto al sistema che porta l’acqua nelle abitazioni. Al quinto e ultimo piano dell’edificio (e in maniera meno evidente ai piani più bassi), infatti, dai rubinetti esce solo un debole filo d’acqua.

Le proteste dei residenti e le segnalazioni ad Aler, a ora, non hanno prodotto alcun risultato. Proprio dal condominio di via dei Salici 13 aveva preso il via nel maggio dello scorso anno l’intervento a carico di Amga previsto nell’accordo quadro siglato a luglio dello scorso anno tra Comune di Legnano, Amga Legnano Aler Milano che prevedeva una serie d’interventi finalizzati al contenimento delle dispersioni energetiche nei cinque condomini Aler di via dei Salici e via Nazario Sauro allacciati al Teleriscaldamento. Allora si era proceduto all’installazione di nuovi boiler elettrici.

P.G.