Cesta solidale ai piccoli lettori. Donati i libri alla Pediatria: "Un’iniziativa emozionante"

La biblioteca del reparto di Pediatria dell’ospedale Fornaroli è stata arricchita con i libri donati nel periodo natalizio dai lettori che hanno fatto acquisti nelle librerie della città. "Cesta solidale" si chiamava l’iniziativa sostenuta e promossa da Luca Malini, della libreria La Memoria del mondo, Emanuela Morani, de Il Segnalibro, e da Bianca Clerici, de La piccola matita. Dal 6 al 24 novembre chi si recava in una di queste librerie trovava una lista di libri che avrebbe potuto acquistare, libri che sarebbero poi stati donati al reparto di Pediatria, in uso ai ragazzi e agli adolescenti che sono ricoverati in ospedale.

Ieri c’è stata la consegna dei libri acquistati. I librai magentini sono stati ricevuti dal primario di Pediatria e Neonatologia del Fornaroli, il dottor Stefano Fiocchi, da un gruppo di medici ed infermieri che lavorano in questa divisione e dai giovani ospiti del reparto. "Ringrazio di cuore le librerie di Magenta per questa bellissima iniziativa – ha detto loro il dottor Fiocchi –. Una donazione che rappresenta un nuovo passo importante per la promozione della cultura del libro fra i bambini, i giovani e gli adolescenti".

Durante la consegna, i rappresentanti delle librerie hanno sottolineato il grande interesse e l’entusiasmo suscitato dalla "cesta solidale", che ha coinvolto ed emozionato moltissime persone. Gratitudine per l’iniziativa è stata espressa anche dal direttore generale dell’Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli, a nome della direzione strategica, e dal direttore medico di presidio Chiara Radice. Nei giorni che hanno preceduto il Natale in Pediatria c’erano la sindaco di Bareggio Linda Colombo e alcuni assessori: hanno portato in dono ai degenti dei quaderni con copertine speciali, i disegni realizzati dai bambini dopo aver letto "Il piccolo principe". G.Ch.