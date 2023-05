Cerro Maggiore: misteriosa aggressione a due fidanzati, picchiati fuori da un bar

Cerro Maggiore – Botte a una coppia: un episodio ancora da chiarire. Rimangono ignoti i motivi dell'aggressione a due fidanzati, malmenati domenica sera fuori da un bar della frazione di Cantalupo di Cerro Maggiore.

Scarica di pugni

I due, 28 anni lui, 39 lei, sono stati colpiti con diversi pugni fuori da un bar di via Matteotti. Sono entrambi dovuti ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale di Legnano: la ragazza ha riportato una ferita al naso, il ragazzo un taglio al labbro. Sul posto sono giunti, chiamati da alcuni testimoni, l'ambulanza della croce rossa ed una pattuglia dei carabinieri della stazione di Cerro Maggiore.

Ricovero in ospedale

I due sono stati medicati fuori dal locale pubblico e poi trasportati nell’ospedale di Legnano, per ulteriori accertamenti. Adesso sul caso indagano i carabinieri, ai quali i due malcapitati hanno presentata denuncia. L’aggressore sarebbe uno solo, ma anche su questo punto sono in corso verifiche.

Il precedente di Canegrate

Qualche giorno fa una coppia di fidanzatini era stata aggredita nel parchetto di via Marconi a Canegrate da alcune persone. In quel caso a far scattare l'aggressione erano stati motivi di gelosia da parte dell'ex ragazzo di lei, che avrebbe agito con l’aiuto di alcuni amici.